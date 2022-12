A Piazza Affari il titolo Generali Assicurazioni si trova in rialzo dello 0,35%. Oggi l’agenzia di rating ESG, MSCI ha alzato il rating di Generali da “AA” a “AAA”, il giudizio più alto possibile.

La valutazione di MSCI evidenzia come “Generali abbia adottato le migliori pratiche per mitigare i rischi legati al clima nell’ambito delle attività di sottoscrizione sia attraverso l’adozione di modelli, sia attraverso prodotti legati all’adattamento e alla mitigazione del climate change.

MSCI ha inoltre sottolineato la leadership del Gruppo nel comparto assicurativo per quanto riguarda tematiche sociali quali la tutela della privacy e dei dati, la gestione del capitale umano e l’ambito degli investimenti responsabili.

Generali Ass si trova in area 17,27 euro. Guardando il consensus su Bloomberg vediamo come il 61% degli analisti (16) che seguono il titolo mantengono una visione Hold (mantenere in portafoglio), in 7 dicono “Buy”, mentre solo in 3 hanno una visione ribassista sul titolo.

Il prezzo obiettivo a 12 mesi sul titolo è a quota 18,32 euro con un rendimento potenziale del 6%.