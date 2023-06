G.M. Leather: Salvatore Ferragamo nuovo come cliente

G.M. Leather, partner strategico di primari brand dei settori arredamento, pelletteria e calzatura, ha avviato una collaborazione con Salvatore Ferragamo per la fornitura di pelli destinate alla produzione di articoli di Pelletteria.

L’intesa arriva dopo un percorso durato oltre un anno e finalizzato alla realizzazione delle campionature in grado di rispettare tutti i requisiti richiesti dal cliente.

Simone Voltolin, Amministratore Delegato di G.M. Leather: “Sviluppare il mercato strategico del luxury è tra i principali pilastri del progetto di sviluppo annunciato in fase di quotazione. Il nostro Gruppo è oggi in grado di diventare partner strategico dei grandi brand del lusso grazie agli ingenti investimenti effettuati nell’ultimo triennio in risorse umane con assunzione di personale con comprovate esperienze nell’area commerciale e nell’area produzione, in macchinari e attrezzature di ultima generazione 4.0 e in un’intensa attività di Ricerca e Sviluppo.“

“Le sinergie di Gruppo hanno consentito di sviluppare innovazioni di prodotto e processo in grado di ampliare il portafoglio articoli, indispensabile per rispondere velocemente alle mutevoli esigenze del mercato, cercando di intercettare le richieste con prodotti tailor made derivanti dalla capacità ed esperienza e di sviluppare soluzioni per ogni tipo di clientela”, conclude l’Ad.