Future Wall Street in rialzo, previsto avvio positivo

I future di Wall Street preannunciano una partenza positiva, dopo i guadagni di venerdì scorso in seguito al discorso di Powell al simposio di Jackson Hole. I contratti su Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq avanzano di circa mezzo punto percentuale.

L’evento clou di questa settimana sarà la pubblicazione del report sul mercato del lavoro statunitense, atteso per venerdì. Il rapporto sarà uno degli ultimi dati chiave sull’economia Usa in vista della riunione de Fomc del prossimo 19-20 settembre, in occasione della quale saranno diffuse anche le proiezioni macroeconomiche aggiornate. Nel suo intervento di venerdì scorso il presidente della Fed ha affermato che la banca centrale è “pronta ad aumentare ulteriormente i tassi se opportuno”.

Tra i singoli titoli, nel pre-market 3M guadagna oltre il 6% dopo aver accettato di pagare 5,5 miliardi di dollari per risolvere più di 300.000 cause legali relative a tappi per le orecchie difettosi forniti ai militari americani.

I rendimenti dei Treasury sono in lieve calo, con il decennale al 4,2% e il biennale a, 5,05%. Dollaro poco mosso nei confronti dell’euro (cambio a 1,08) e dello yen (146,4).