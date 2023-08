3M: accordo da 5,5 $mld per risolvere cause legali

La multinazionale 3M ha raggiunto un accordo preliminare per pagare oltre $5,5 miliardi al fine di risolvere più di 300,000 cause legali. Queste ultime accusano l’azienda di aver venduto all’esercito statunitense tappi per le orecchie difettosi, secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione.

Questo accordo ha permesso a 3M di evitare una responsabilità potenzialmente molto più alta. La somma concordata è circa la metà dei $10 miliardi che alcuni analisti finanziari avevano previsto.

La risoluzione dell’accordo è stata accolta positivamente dai trader. Le azioni di 3M sono aumentate fino al 6,2% nelle negoziazioni pre-mercato di lunedì.