Fusione milionaria per Donald Trump: l’accordo con Digital World Acquisition

La Digital World Acquisition Corporation (Dwac) e i suoi azionisti hanno espresso il loro consenso per procedere con la fusione con la compagnia di social media appartenente a Donald Trump. Secondo quanto riportato dall’emittente Cnbc, l’operazione potrebbe rappresentare un guadagno di almeno 3 miliardi di dollari per l’ex capo dello Stato americano.

La decisione è stata presa a seguito di un’attesa di due ore e mezza, subito dopo che la Dwac, una Special acquisition company (Spac) creata con lo scopo di raccogliere fondi per poi fondersi con entità non quotate in borsa, ha annunciato l’intenzione di unirsi al Trump Media & Technology Group. Quest’ultimo è il gruppo che detiene Truth Social, una piattaforma social lanciata nel 2021 come alternativa a Twitter.

Si prevede che le azioni della nuova entità inizieranno ad essere scambiate sul mercato già dalla prossima settimana, utilizzando il simbolo DJT, che corrisponde alle iniziali di Donald J. Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti manterrà una quota di quasi 80 milioni di azioni della nuova società, il cui valore attuale è stimato intorno ai 3 miliardi di dollari.