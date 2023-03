FTX: nuovo accordo per la cauzione, Bankman-Fried potrà avere cellulare e pc senza internet

Gli avvocati di Sam Bankman-Fried hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo con i pubblici ministeri statunitensi sulle condizioni di cauzione riviste, dopo che un giudice aveva sollevato la prospettiva di mandare in carcere il fondatore della borsa di criptovalute FTX, incriminato in attesa del processo.

Secondo alcune delle nuove condizioni proposte, Bankman-Fried potrebbe avere a disposizione un telefono senza funzionalità internet e un computer portatile di base con funzioni limitate, ma gli sarebbe vietato l’uso di altri dispositivi di comunicazione elettronica. Il portatile sarà dotato di un software di monitoraggio per tracciare l’attività dell’utente e inoltre non avrebbe accesso amministrativo per evitare di manomettere le restrizioni. Inoltre, le funzioni di comunicazione del nuovo telefono saranno limitate ai messaggi di testo e alle chiamate vocali, mentre tutte le altre applicazioni di messaggistica saranno vietate.

Nella lettera di lunedì, i genitori di Bankman-Fried hanno accettato di limitare l’accesso del ragazzo ai loro dispositivi, firmando anche una dichiarazione giurata di non portare in casa dispositivi elettronici vietati. Se c’è un ragionevole sospetto di violazione, Bankman-Fried deve sottoporre i suoi dispositivi a una perquisizione, aggiunge la lettera. Bankman-Fried, 31 anni, deve affrontare un processo fissato per il 2 ottobre con l’accusa di aver sottratto miliardi di dollari di fondi dei clienti di FTX per tamponare le perdite del suo hedge fund Alameda Research e di aver effettuato ingenti donazioni politiche illegali per acquistare influenza a Washington. Si è dichiarato non colpevole per otto capi d’accusa e non è ancora stato chiamato in giudizio per altri quattro. Dopo la sua estradizione a dicembre dalle Bahamas, dove aveva sede FTX, l’ex miliardario prodigio è stato rilasciato con una cauzione di 250 milioni di dollari e messo in detenzione domiciliare nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California. Ma a gennaio, i procuratori federali di Manhattan hanno dichiarato che Bankman-Fried ha tentato di contattare gli attuali dirigenti della FTX, ormai fallita. Invocando preoccupazioni per la manomissione dei testimoni, hanno chiesto severe restrizioni sull’uso di Internet da parte di Bankman-Fried.