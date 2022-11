Ftse Mib poco mosso, ritraccia Saipem

Avvio di giornata poco mosso per Piazza Affari. Il Ftse Mib, reduce da una striscia di sette rialzi consecutivi, segna un calo dello 0,06% a 24.683 punti. Tra i singoli titoli spicca il +1,6% di Leonardo, +1,7% per Tenaris e oltre +1% per Enel. Arranca invece Saipem (-2%9 dopo il raly di quasi +5% della vigilia. In calo anche TIM con -1,57%.

I mercati guardano alle tensioni geopolitiche dopo l’attacco missilistico in Polonia, membro della Nato, che ha provocato due morti. Gli ambasciatori della NATO terranno una riunione oggi per discutere dell’attacco; tuttavia, i leader occidentali, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, hanno sollecitato cautela per evitare una escalation con la Russia, soprattutto perché esistono dubbi sulla provenienza del missile e Mosca ha negato la responsabilità dell’attacco.

Intanto l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato la sua intenzione di ricandidarsi nel 2024. Dal fronte macro l’inflazione nel Regno Unito è salita all’11,1% in ottobre dal 101,1% del mese precedente, toccando così i massimi degli ultimi quattro decenni.