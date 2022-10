Ftse Mib vola sopra i 22mila punti, assist da sboom gas sotto 100 €/Mwh e ritirata rendimenti Treasury

Accelerazione rialzista di Piazza Affari e delle altre Borse europee. Il Ftse Mib si è spinto fino a oltre +2% superando i 22 mila punti (massimo intraday a 22.058 punti). L’indice guida milanese non toccava i 22mila dallo scorso 22 settembre. A primeggiare tra i singoli titoli è Interpump con oltre +4,2%. Rialzi consistenti anche per Stellantis (+3,4%) ed Enel (+3,19%).

Spinta al rally azionario arriva dalla ritirata dei rendimenti obbligazionari in scia all’indiscrezione del WSJ secondo la quale alcuni membri sarebbero preoccupati per un eccessivo rialzo dei tassi e nella prossima riunione discuteranno se ridurre il ritmo in vista di dicembre. Il rendimento del Treasury USA decennale è sceso al 4,16% dopo aver toccato i massimi a quasi 15 ani al 4,34% venerdì.

L’azionario Europa si giova anche dello sboom dei prezzi del gas. Ad Amsterdam il prezzo del TTF è sceso oggi sotto i 100€/Mwh, sui minimi da giugno, arrivando a cedere il 15% a 96,5 euro. Di scesa dei prezzi del gas che potrebbe innescare una spirale positiva contenendo le pressioni inflattive. Da inizio mese il prezzo del gas è sceso del 50%, mentre il Ftse Mib segna +6,5% circa a ottobre.

Settimana scorsa Wall Street ha messo a segno la miglior settimana degli ultimi 4 mesi con l’S&P 500 balzato del 4,7%. Gli strategist di Morgan Stanley adesso ritengono che le azioni statunitensi potrebbero organizzare un rally a breve termine con il “minimo sussurro di un potenziale pivot della Fed” che è stato sufficiente per le azioni per inscenare un rally con l’ S&P 500 che ha chiuso la settimana in rialzo del 4,7%. Morgan Stanley ora vede il potenziale per un aumento dell’S&P 500 nelle prossime settimane con possibile salita fino a 4.000-4.150 punti.