Ftse Mib chiude in corsa, exploit di Saipem (+13%)

Mercati azionari ben intonati nel giorno delle dimissioni di Liz Truss da primo ministro del Regno Unito. La Truss è rimasta in carica solo 45 giorni, record negativo di durata per un primo ministro UK; la reazione della sterlina è stata positiva in attesa di sapere settimana prossima quale nome verrà scelto come prossimo premier. Intanto in Italia oggi sono iniziate le consultazioni al Quirinale con il presidente Mattarella che già domani sera potrebbe affidare a Giorgia Meloni il mandato per formare il nuovo governo.

Sul fronte earning season, Tesla ha parzialmente deluso le attese sul fronte ricavi trimestrali, mentre IBM ha riportato conti oltre le aspettative nonostante il dollaro forte.

A fine giornata il Ftse Mib segna +1,07% a 21.701 punti. Tra le big di Piazza Affari oggi rialzo del 2,09% per Intesa Sanpaolo; in luce soprattutto i titoli oil con +1,92% per ENI e +2,24% per Tenaris. Miglior performer di giornata è stata Saipem con oltre +12,96% in area 0,732 euro. Saipem si è aggiudicata un contratto da Qatargas per circa 4,5 miliardi di dollari nel E&C offshore. Secondo Equita, l’assegnazione rappresenta il più importante contratto offshore in termini di valore economico totale nella storia della società e si inserisce nel progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes – EPC 2 al largo della costa nord-orientale del Qatar.