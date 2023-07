Friulchem: partnership per fornitura in Giappone

Friulchem, attiva a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici e integratori alimentari, ha stipulato un accordo di collaborazione con due importanti aziende del settore farmaceutico per la fornitura esclusiva in Giappone di mangimi complementari della linea Suppleo sviluppata da Friulchem con tecnologia proprietaria FC-Cubes®.

L’accordo prevede, in particolare, che le società nipponiche si occupino dell’immissione in commercio e della distribuzione in Giappone di mangimi complementari della linea Suppleo (compresse masticabili ad alta appetibilità) per il benessere delle articolazioni e il mantenimento della mobilità e per ottimale modulazione del sistema immunitario degli animali da compagnia, realizzati in esclusiva da Friulchem, nello stabilimento italiano.

Friulchem è da sempre focalizzata sullo sviluppo di nuovi progetti e prodotti di nicchia, con un’ottica di ampliamento del portafoglio e delle collaborazioni. Questo, unito alla richiesta del mercato legata alla difficoltà di somministrare farmaci per via orale agli animali domestici, ha portato allo sviluppo della linea Suppleo. Innovazione ed elevato standard qualitativo della linea Suppleo hanno consentito a Friulchem di accedere ad un mercato altamente regolamentato finalizzando l’accordo con le due importanti realtà giapponesi.