Franklin Templeton lancia l’ETF US Mega Cap 100 ETF per gli investitori europei

Franklin Templeton ha annunciato il lancio del suo nuovo ETF Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF, un nuovo ETF progettato per fornire agli investitori un’esposizione mirata ai primi 100 titoli statunitensi mega-cap che rappresentano le società leader del più grande mercato azionario mondiale.

Questa offerta è un’ulteriore aggiunta alla gamma ETF di Franklin Templeton e porta il numero totale dei suoi ETF indicizzati a 28 e dei suoi ETF dedicati all’esposizione azionaria statunitense a 5. L’ETF è stato quotato l’8 maggio 2025 su Deutsche Börse Xetra (XETRA) e oggi, 9 maggio 2025, viene quotato sul London Stock Exchange (LSE), su Euronext Paris e su Borsa Italiana. È inoltre registrato in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda (paese di domicilio), Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Il nuovo ETF traccerà l’indice Solactive US Mega Cap 100 Select Index, che a sua volta replica la performance delle prime 100 società per capitalizzazione all’interno dell’indice Solactive GBS United States 500. La selezione si basa sulla capitalizzazione di mercato totale. Sono escluse le società coinvolte in armi controverse. Ponderando i componenti in base alla loro capitalizzazione di mercato flottante, l’indice mira a garantire una rappresentazione ampia del mercato mantenendo al contempo la diversificazione.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, ha commentato: “Prendendo in considerazione gli ultimi 30 anni, i primi 100 titoli azionari statunitensi hanno ottenuto rendimenti superiori rispetto a quelli di un indice più ampio come l’S&P 500. Questo ETF può essere utilizzato dagli investitori come strumento agile per aumentare l’esposizione al mercato azionario statunitense o implementare rapidamente una strategia risk-on, offrendo un profilo rischio-rendimento distintivo“.

Caratteristiche principali dell’ETF Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF:

Potenziale di performance migliorato: il nuovo ETF si concentrerà sui primi 100 titoli mega-cap statunitensi, che storicamente hanno sovraperformato gli indici più ampi.

Esposizione mirata: fornirà agli investitori uno strumento strategico per sovrappesare i principali titoli growth nel mercato statunitense.

Competitivo: il nuovo ETF offre una soluzione efficiente in termini di costo per accedere alle principali azioni mega-cap statunitensi con un total expense ratio (TER) pari allo 0,09%

I nuovi ETF saranno gestiti da Dina Ting, CFA, Head of Global Index Portfolio Management, e Lorenzo Crosato, CFA, ETF Portfolio Manager, che vantano oltre trent’anni di esperienza combinata nel settore dell’asset management e una comprovata esperienza nella gestione di strategie ETF.