Da HANetf e U.S. Global Investors arriva un ETF attivo dedicato al settore Travel & Tourism

HANetf, prima piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC UCITS in Europa, ha annunciato il lancio dell’U.S. Global Investors Travel UCITS ETF (ticker: TRIP), il primo ETF attivo in Europa interamente focalizzato sul settore dei viaggi e del turismo.

L’ETF TRIP si propone di offrire un’esposizione mirata al settore globale dei viaggi e del turismo attraverso una gestione attiva basata sulla costruzione del portafoglio Smart Beta 2.0., una strategia dinamica che consente la ricalibratura e il ribilanciamento trimestrale dell’ETF. La strategia, sviluppata grazie a oltre 1.000 ore di ricerca e backtesting che coprono un decennio di dati di mercato, si concentra sui fondamentali in evoluzione, sul momentum dei prezzi e sulle opportunità non ancora valutate dal mercato di compagnie aeree, hotel, compagnie di crociera, agenzie di viaggio e fornitori di servizi correlati.

Oggi, i viaggiatori privilegiano esperienze coinvolgenti e significative, con un interesse crescente per la sostenibilità, il benessere e l’impegno culturale. Fattori che spingono la domanda di segmenti turistici di nicchia, come l’ecoturismo e i ritiri di benessere, offrendo opportunità ad alto margine per le aziende attive nel comparto.

Per l’investitore, TRIP rappresenta un’opportunità per partecipare al potenziale di crescita del turismo globale, mantenendo “l’agilità” data da una gestione attiva, che consentirà di selezionare e regolare dinamicamente le posizioni in base ai trend del mercato, alle performance aziendali e alle opportunità emergenti.

Frank Holmes, CEO e CIO di U.S. Global Investors, ha così commentato la notizia: “Siamo entusiasti di lanciare questo ETF, pensato per intercettare il boom del settore viaggi e turismo a livello globale. TRIP rappresenta una nuova era negli investimenti tematici, in quanto coglie una trasformazione permanente nelle dinamiche dei viaggi. Dopo la pandemia, il settore è passato da un andamento ciclico a una crescita sostenuta e secolare, trainata dal lavoro a distanza, dal nomadismo digitale e da una crescente attenzione all’esperienza del viaggio stesso”.

TRIP diventa così il 10° ETF attivo sulla piattaforma di HANetf, prova di una tendenza in crescita quella delle strategie attive nello spazio europeo degli ETF. Il 2024 ha registrato un aumento del 68% degli AUM complessivi nel ramo degli ETF a gestione attiva, mentre la crescita nel solo primo trimestre del 2025 è già arrivata a quasi l’11%. Un impulso destinato a durare e che HANetf vuole seguire per porsi come leader nello spazio degli ETF attivi grazie alla più ampia gamma di strategie attive in Europa.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha aggiunto: “Siamo lieti di proporre una nuova strategia attiva agli investitori europei, in un ambito interessante e di attualità come l’industria dei viaggi. Dopo l’avvento del Covid il comparto ha lavorato sodo per recuperare e superare i livelli del 2019. Oggi, le nuove formule di viaggio che semplificano gli spostamenti stanno ridefinendo il settore e riteniamo che l’esperienza di Frank Holmes e di U.S. Global Investors consentirà di navigare questi trend e di sfruttare la gestione attiva proprio per individuare le società più innovative che stanno plasmando oggi il nostro modo di viaggiare”.