Foxconn, risultati record nel secondo trimestre 2024: ricavi a +19%

Il colosso taiwanese dell’elettronica Foxconn ha riportato risultati eccezionali nel secondo trimestre dell’anno, con ricavi che hanno raggiunto i 1550 miliardi di dollari taiwanesi, equivalenti a 43,6 miliardi di euro. Questo rappresenta un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto è cresciuto del 6%, arrivando a 35 miliardi di dollari taiwanesi (990 milioni di euro).

Il margine operativo lordo di Foxconn si è fissato al 6,4% dei ricavi totali, mentre l’utile operativo ha toccato il 2,88%. La società ha annunciato che si aspetta una crescita significativa nel terzo trimestre, sia in confronto al trimestre precedente che su base annua. James Wu, vicepresidente di Foxconn, ha sottolineato che la domanda per i server dedicati all’intelligenza artificiale è stata un fattore chiave per questi risultati positivi. La domanda di server AI ha registrato un incremento del 60% trimestre su trimestre e ha contribuito al 40% dei ricavi della divisione cloud e reti. Wu ha aggiunto che i server AI dovrebbero presto generare ricavi nell’ordine di mille miliardi di dollari taiwanesi.