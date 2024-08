Carlsberg, crescita dell’utile operativo nel primo semestre 2024: +1%

Il gruppo danese Carlsberg ha registrato una leggera crescita dell’utile operativo del 1% nel primo semestre del 2024, raggiungendo i 6,33 miliardi di corone danesi. In un comunicato stampa, l’azienda produttrice di birra ha indicato che nello stesso periodo l’utile netto adjusted è sceso del 3,4%, fermandosi a 3,869 miliardi di corone danesi.

I ricavi nel periodo in esame sono aumentati del 2,6%, arrivando a 38,776 miliardi di corone danesi. A seguito di questi risultati, Carlsberg ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita degli utili per l’intero anno. L’utile operativo organico è ora previsto in aumento tra il 4% e il 6%, rispetto alle precedenti stime che variavano tra l’1% e il 5%.