FOS, closing dell’operazione di acquisizione del 100% di NaeS

FOS, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento EGM di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, rende noto che, a seguito dell’accordo vincolante sottoscritto in data 27 luglio 2022, in data odierna è avvenuto il closing dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di NAeS dai soci venditori e amministratori delegati Piergiorgio Sironi e Raffaella Manelli.

In base agli accordi, in data odierna la Società ha corrisposto un ammontare di Euro 2,7 milioni, pari al 65% del prezzo di acquisto pattuito di complessivi Euro 4,2 milioni, mediante il pagamento in denaro di Euro 2,3 milioni ed il pagamento in natura di Euro 0,4 milioni mediante il trasferimento di n. 122.250 azioni proprie FOS detenute dalla Società.

A tale riguardo, si ricorda che i soci venditori si sono impegnati, fino alla scadenza del 18° mese successivo al closing, a non trasferire, né in tutto né in parte, le azioni FOS ricevute, ai sensi dell’accordo firmato tra le parti.