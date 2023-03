Ford: rosso di 2 miliardi di dollari nel 2022 per il suo business EV

Ford ha dichiarato che la sua divisione dei veicoli elettrici ha perso 2,1 miliardi di dollari l’anno scorso su base operativa, una perdita che è stata più che compensata da 10 miliardi di dollari di profitti operativi tra le sue attività a combustione interna e le flotte. Per il 2023, la casa automobilistica di Detroit prevede un andamento simile, con una perdita rettificata di 3 miliardi di dollari per l’unità EV, un utile rettificato di circa 7 miliardi di dollari per l’unità a combustione interna e un utile rettificato di circa 6 miliardi di dollari per il 2023.