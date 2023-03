Nagel (Bundesbank): se inflazione sale, tassi di interesse aumenteranno

Secondo Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, la Banca centrale europea dovrà aumentare ulteriormente i tassi di interesse se l’andamento dell’inflazione seguirà il percorso previsto la scorsa settimana, soprattutto perché i rischi sono orientati verso valori ancora più elevati. “Se l’inflazione si svilupperà come previsto, i prossimi incontri dovranno prevedere ulteriori aumenti dei tassi d’interesse”, ha detto Nagel a Londra. “Dobbiamo domare l’inflazione e per farlo dobbiamo essere coraggiosi e decisi. A mio avviso, il nostro lavoro non è ancora finito”, ha aggiunto.