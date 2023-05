Ford annuncia accordi chiave per la fornitura di prodotti a base di litio

Ford Motor ha annunciato una serie di nuovi accordi per la fornitura di prodotti a base di litio a sostegno del suo ambizioso piano di aumentare drasticamente la produzione di veicoli elettrici nei prossimi anni.

La casa automobilistica ha dichiarato di voler produrre 2 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2026.

Questa previsione, così come la stima di un margine EBIT dell’8% per il settore EV, ha suscitato un certo scetticismo a Wall Street. L’azienda dovrebbe delineare il percorso per raggiungere entrambi gli obiettivi durante la giornata di lunedì dedicata ai mercati dei capitali.