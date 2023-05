JP Morgan alza le sue previsioni dopo l’accordo con First Republic

JPMorgan Chase & Co prevede che il suo reddito netto da interessi (NII) sarà superiore di 3 miliardi di dollari rispetto alle precedenti previsioni, dopo che la banca ha vinto l’asta per l’acquisto delle attività della fallita First Republic Bank.

JPM ha accettato di rilevare 173 miliardi di dollari di prestiti, 30 miliardi di dollari di titoli e 92 miliardi di dollari di depositi della banca fallita, dopo che la First Republic Bank è stata rilevata dalle autorità di regolamentazione.

Sebbene JPMorgan preveda ancora un rendimento del capitale comune tangibile del 17%, ora ha dichiarato di aspettarsi un NII di 84 miliardi di dollari per l’intero anno, rispetto alla precedente previsione di 81 miliardi di dollari.

La banca aggiornerà oggi gli investitori sull’acquisizione di First Republic, mentre si prepara a tenere l’evento Investor Day a New York.