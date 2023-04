FMI: PIL Italia in lieve rialzo nel 2023 a +0,7%

Nel recente aggiornamento trimestrale del World Economic Outlook, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto le sue previsioni per il Pil italiano, prevedendo ora un lieve rialzo per il 2023, con una crescita dello 0,7% (+0,1 punti percentuali rispetto alla previsione di gennaio), mentre per il 2024 è stata segnalata una leggera diminuzione, con un incremento dello 0,8% (-0,1 punti rispetto a gennaio).

Per quanto riguarda l’inflazione, il FMI prevede un calo significativo passando dall’8,7% del 2022 al 4,5% nel 2023 e al 2,6% nel 2024. Tuttavia, le previsioni sulla disoccupazione mostrano un trend in aumento: dall’8,1% del 2022 si passerà all’8,3% nel 2023 e all’8,4% nel 2024.