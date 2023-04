Bitcoin sfonda tetto $30mila dollari: in rialzo anche i titoli esposti alle criptovalute

Le azioni dei titoli esposti alle criptovalute sono salite martedì, mentre il Bitcoin ha superato i 30.000 dollari per la prima volta dal giugno 2022.

I minatori di criptovalute Riot Platforms e Marathon Digital Holdings Inc, così come l’investitore di Bitcoin MicroStrategy Incorporated e la piattaforma di scambio di monete digitali Coinbase Global Inc hanno guadagnato più del 2% nelle contrattazioni statunitensi pre-mercato.

La criptovaluta più grande del mondo era in rialzo del 6,16% a $30.052,3 alle 08:28 stamani, mentre anche le altre criptovalute Ethereum, Binance Coin e Ripple hanno fatto un balzo. I movimenti hanno contribuito a far salire la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute a 1.400 miliardi di dollari.