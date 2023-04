First Capital: plusvalenza di 5 mln da disinvestimento in Net Insurance

First Capital, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha ultimato in data odierna il disinvestimento della partecipazione in Net Insurance.

La cessione della partecipazione in Net Insurance, che era pari al 5,5% del capitale sociale, è avvenuta prevalentemente in adesione all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria promossa da Net Holding (Poste Vita) e, in via residuale, tramite vendite sul mercato, generando un incasso complessivo di 10,5 milioni di euro.

L’investimento in Net Insurance ha generato complessivamente una plusvalenza di 5,0 milioni, un cash multiple del 2x circa ed un IRR superiore al 25%.