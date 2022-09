Fintech: JP Morgan acquista la startup Renovite. Guanto di sfida a Stripe e Block

JPMorgan Chase ha deciso di acquisire una startup di pagamenti chiamata Renovite per respingere le minacce di aziende fintech come Stripe e Block.

La banca, uno dei principali operatori nel settore dei pagamenti a livello mondiale, ha dichiarato che l’acquisizione di Renovite, con sede a Fremont, in California, accelererà la sua capacità di proporre nuove offerte agli esercenti. JPMorgan è il più grande fornitore di servizi agli esercenti al mondo in base al volume delle transazioni, ma ci sono nuovi operatori in rapida crescita, come Stripe e Block, che hanno scalato le classifiche negli ultimi anni, grazie al boom delle vendite di e-commerce e alla proliferazione di nuovi metodi di pagamento.