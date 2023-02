FinecoBank valuta una possibile emissione di strumenti Senior Preferred

FinecoBank sta valutando una possibile emissione di strumenti Senior Preferred.

Come si legge in una nota, Fineco ha conferito mandato a BNP Paribas, UniCredit e Société Generale (tutti in qualità di joint bookrunner e joint lead manager) per organizzare

meeting dedicati con potenziali investitori in Europa, a partire da oggi.

In base al feedback degli investitori e al verificarsi di favorevoli condizioni di mercato, FinecoBank si riserva di procedere con l’emissione di uno strumento Senior Preferred ai sensi del Programma EMTN, denominato in euro e destinato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, per un importo nominale atteso di 300 milioni di euro, con l’obiettivo di consentire alla banca di avere un buffer aggiuntivo rispetto al requisito MREL LRE fully loaded.

Lo strumento Senior Preferred sarà quotato sul Mercato Regolamentato Euronext Dublino.