FinecoBank: utile netto record nel semestre a +38,8% a/a

Utile netto record nel semestre a €308,9 milioni (+38,8% a/a) e ricavi totali a 600,7 milioni (+29,4% a/a) per FinecoBank cheha approvato i risultati al 30 giugno 2023.

Nel mese di luglio la raccolta è stimata in circa €0,5 miliardi. I depositi sono stimati in circa €200 milioni, nonostante nel mese siano state pagate dai clienti circa €260 milioni di tasse in più rispetto a luglio 2022, poiché sono stati anticipati di un mese alcuni contributi che lo scorso anno sono stati pagati ad agosto.

La raccolta gestita è stimata in circa €40 milioni, a causa dei deflussi dall’assicurativo (circa -€160 milioni), e il risparmio amministrato è stimato in circa €250 milioni. Nel mese di luglio i ricavi brokerage sono stimati circa €14 milioni, superiori di oltre il 35% rispetto alla media del mese di luglio del periodo 2017-2019