Standard Ethics ha innalzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di FinecoBank a “EEE-” dal precedente “EE+” con Outlook “Positivo”. Il primo Corporate SER assegnato alla Società risale al 2016.

“La gestione delle politiche ESG (Environmental, Social, Governance) è integrata nella struttura della Banca e il modello di governance della Sostenibilità risulta allineato alle indicazioni volontarie dei maggiori organismi internazionali (Onu, Ue, Ocse) – si legge in una nota -. Le policy aziendali disciplinano varie aree di interesse, con una copertura coerente al business del Gruppo e sono sottoposte ad un adeguato sistema di risk management. La rendicontazione extra-finanziaria è puntuale ed esaustiva, così come la definizione degli obiettivi di medio-lungo periodo del nuovo “Multi-Year Plan ESG 2024-2026”. Le innovazioni tecnologiche e di prodotto proposte dalla Banca tengono conto degli aspetti legati alla Sostenibilità. La composizione quali-quantitativa degli organi apicali (in termini di indipendenza, diversità e parità di genere) è in linea con le migliori pratiche di settore”.

La visione di breve e lungo periodo, precisa l’agenzia, si mantiene positiva.