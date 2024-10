FS italiane, aggiornato programma emissione bond EMTN

Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha annunciato di avere aggiornato il Programma di emissioni obbligazionarie denominato Euro Medium Term Note Programme (EMTN), quotato presso Euronext Dublin e riservato agli Investitori Istituzionali. Il rating del Programma a “BBB” è stato confermato sia da Fitch che da S&P.

In una nota si precisa che dal 2013, data di avvio del Programma EMTN, FS ha collcato 23 emissioni obbligazionarie private e pubbliche, di cui in particolare 9 green bond.

Il Programma EMTN continuerà ad essere uno strumento chiave per finanziare i fabbisogni di investimento del Gruppo FS.