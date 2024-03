FinecoBank: risultato netto a 604,5 mln di euro nel 203

Risultato netto pari a 604,5 milioni di euro per la Capogruppo (422 milioni di euro nell’esercizio 2022) e a 609,1 milioni di euro a livello consolidato (428,5 milioni di euro nell’esercizio 2022) per FinecoBank che, nella riunione del 12 marzo 2024, ha approvato il progetto di

bilancio d’esercizio della Capogruppo e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Inoltre, come si legge nella nota, l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei

risultati al 31 dicembre 2023 e resa nota al mercato il 6 febbraio 2024.

Pertanto, verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, prevista per il 24 aprile 2024, il bilancio

d’esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo di 0,69 euro per azione.

Più precisamente, la proposta del Consiglio prevede la distribuzione alle 610.999.427 azioni ordinarie del valore nominale di 0,33 euro, costituenti il capitale sociale inclusivo di 367.792 azioni relative all’aumento di capitale a supporto del sistema incentivante del personale dipendente approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2024, un dividendo unitario di 0,69 euro per complessivi euro 421.589.604,63.