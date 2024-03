Ikea taglia i prezzi: libreria Billy in Canada costa oggi il 20% in meno

Ikea ha tagliato i prezzi in diversi Paesi in seguito all’allentamento dell’inflazione globale.

Nel 2024, l’azienda svedese amplierà ulteriormente i tagli dei prezzi in tutti i suoi mercati a livello globale, con l’obiettivo di ridurre gli aumenti introdotti nel 2022.

Così ad esempio in Canada, il prezzo della popolare libreria Billy è sceso del 20% da quando l’azienda ha investito 55 milioni di euro per ridurre i prezzi di oltre 1.500 prodotti, ha dichiarato Ingka a gennaio.

“Lo stiamo facendo in tutti i mercati in cui operiamo”, ha dichiarato lunedì alla CNBC Tolga Öncü, responsabile della vendita al dettaglio del Gruppo Inkga, il maggiore proprietario di negozi Ikea.

“Questo è il momento per aziende come Ikea di investire sui prezzi piuttosto che sulla redditività”, ha detto, aggiungendo che molte persone ora hanno “portafogli più sottili”. Secondo Öncü, i tagli ai prezzi, iniziati in Europa a settembre, hanno portato a un aumento dei clienti e degli articoli venduti dal rivenditore.