FinecoBank conclude con successo offerta acquisto di bond Additional Tier 1

Fineco ha annunciato i risultati finali dell’offerta di acquisto in contanti relativa alla totalità del proprio prestito obbligazionario €300.000.000 Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes (ISIN: XS2029623191), con un importo nominale complessivo in circolazione pari a €300.000.000.

L’ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni validamente portate in adesione nell’offerta è stato pari a € 168.117.000.

Fineco ha aggiunto di aver ricevuto inoltre l’autorizzazione della Banca Centrale Europea (Bce) per richiamare l’ammontare residuale delle Obbligazioni non riacquistate nell’offerta alla prima data utile, il 3 dicembre 2024.

Alla Data di Regolamento, prevista per il 13 marzo 2024, Finecobank pagherà agli Obbligazionisti che hanno validamente portato in adesione i bond il prezzo di acquisto e gli Interessi Maturati in relazione alle Obbligazioni accettate per l’acquisto ai sensi dell’Offerta.

Il valore totale delle obbligazioni che rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento sarà di € 131.883.000.