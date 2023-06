Fineco: raccolta maggio €867 mln, gestito €180 mln

Nel mese di maggio la raccolta netta di Fineco si è confermata su livelli elevati, raggiungendo € 867 milioni. Prosegue il percorso di crescita della banca, grazie sia all’ulteriore rafforzamento nell’acquisizione dei nuovi clienti, pari a circa 11mila (+49% rispetto allo stesso mese del 2022), sia alla solida spinta agli investimenti da parte della clientela.

L’asset mix vede infatti la componente amministrata a € 868 milioni, mentre quella gestita è pari a € 180 milioni: robusta la raccolta retail di Fineco Asset Management, che con € 241 milioni ha confermato ancora una volta la capacità di intercettare i deflussi dall’assicurativo (€ -165 milioni), proseguiti a un ritmo inferiore rispetto al mese precedente.

La raccolta diretta è pari a € -180 milioni. I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di maggio a € 14 milioni, un dato in crescita di circa il 25% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 79 milioni.

Il Patrimonio totale è pari a € 113,9 miliardi, rispetto a € 105,5 miliardi di maggio 2022. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 50,2 miliardi rispetto a € 45,7 miliardi di un anno fa (+10% a/a).