Fineco azzera le commissioni di acquisto anche sugli ETF di Fineco Asset Management

I clienti Fineco possono acquistare senza commissioni di negoziazione l’intera gamma di ETF collocati da Fineco Asset Management, sia per singoli ordini sia nell’ambito del Pac (Piano di accumulo del capitale) “Fineco Replay”.

Fineco Asset Management ha ideato fino a oggi 21 ETF tematici, scambiati sulla piattaforma di Borsa Italiana, che permettono di investire sui mercati obbligazionari e azionari. In particolare, sono disponibili strumenti che replicano l’andamento di settori tradizionali dell’economia, come i beni di prima necessità o l’ambito minerario, ma anche comparti legati all’innovazione come l’intelligenza artificiale, gli e-games o le tecnologie per le produzioni biologiche.

L’iniziativa amplia ulteriormente la possibilità per i clienti Fineco di investire in ETF senza costi di acquisto, grazie agli accordi già siglati con Xtrackers, Amundi e iShares di Blackrock su una selezione che conta complessivamente oltre 800 fondi.

Romualdo Guidi, Responsabile Prodotti e Servizi di Fineco:

“Il nostro obiettivo è rendere il più possibile accessibile l’investimento sui mercati a un numero sempre maggiore di risparmiatori italiani, mettendo a disposizione le soluzioni più efficienti che permettono di cogliere le opportunità offerte dalla crescita globale. L’ampliamento dell’offerta anche agli ETF di Fineco Asset Management va in questa direzione, rafforzando allo stesso tempo il posizionamento di Fineco come piattaforma di riferimento per tutte le necessità finanziarie dei propri clienti”.

Fabio Melisso, Ceo di Fineco Asset Management: