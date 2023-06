Fincantieri firma contratto per seconda nave extra-lusso con Marc-Henry Cruise Holdings

Fincantieri, leader nella costruzione navale, ha siglato un accordo con Marc-Henry Cruise Holdings, comproprietario e operatore di Four Seasons Yachts, per la realizzazione della seconda nave da crociera extra-lusso. L’ordine ha un valore complessivo di oltre 400 milioni di euro e la consegna della nave è prevista per il 2026.

Il contratto è condizionato al raggiungimento del finanziamento all’armatore, come da consuetudine nel mercato. Questo accordo segue l’acquisizione dell’ordine per la prima unità della classe da parte di Fincantieri nel 2022, con consegna prevista per il quarto trimestre del 2025.