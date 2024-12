Fincantieri e Sparkle, al via memorandum d’intesa per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini

Fincantieri e Sparkle hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) per collaborare allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la sorveglianza e la protezione dei cavi di telecomunicazione sottomarini.

L’accordo, spiega la nota, si inquadra nell’ambito di una visione strategica per lo sviluppo tecnologico e la competitività dell’Italia a livello internazionale, in cui due eccellenze collaborano per garantire la resilienza di infrastrutture fondamentali per la connettività digitale e per la crescita tecnologica del Paese. Attraverso team di lavoro condivisi e specializzati, Fincantieri e Sparkle analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione sottomarine, individuando tecnologie innovative e soluzioni per garantirne la resilienza operativa.

Fincantieri, con la sua esperienza nel dominio underwater, sta sviluppando soluzioni avanzate per la sorveglianza e la protezione delle infrastrutture sottomarine, combinando il proprio know-how consolidato nell’industria navale con tecnologie all’avanguardia. L’azienda considera il settore della subacquea come una dimensione chiave per lo sviluppo economico sostenibile, stante le attuali tensioni geopolitiche e la sempre maggiore dipendenza da queste infrastrutture strategiche. Questa collaborazione rafforza la posizione di Fincantieri come player di riferimento nel mercato globale dell’innovazione tecnologica subacquea.