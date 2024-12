Carlsberg acquisisce Britvic: via libera dalla Commissione Europea

La Commissione europea ha recentemente approvato l’acquisizione di Britvic, rinomata azienda britannica nel settore delle bevande analcoliche, da parte di Carlsberg, gigante danese della birra. Questo accordo, esaminato in base al Regolamento sulle concentrazioni dell’UE, rappresenta un passo significativo nel panorama delle bevande analcoliche in Europa.

In un comunicato ufficiale, la Commissione ha dichiarato: “La transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui le società sono attive.” Questo via libera segue una rigorosa procedura di revisione delle concentrazioni, assicurando che l’accordo non alteri in modo significativo l’equilibrio competitivo nel settore.