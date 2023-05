Fincantieri: conti 1Q in linea con guidance FY 2023

Fincantieri ha riportato risultati del primo trimestre in linea con le previsioni per il FY 2023.

I ricavi sono pari a 1.764 milioni, in aumento del 4,9% rispetto al primo trimestre 2022. L’EBITDA si attesta a 87 milioni, con un Ebitda margin al 4,9% (vs. 3,0% al 31 dicembre 2022). La Posizione finanziaria netta, pari a 2.922 milioni (2.531 milioni al 31 dicembre 2022), è coerente con i volumi di produzione sviluppati dal Gruppo nel corso del trimestre e con il piano di consegne, con due navi cruise consegnate ad aprile.

Il carico di lavoro complessivo ammonta a 34,0 miliardi, circa 4,6 volte i ricavi del 2022 con ordini acquisiti per 0,9 miliardi: il backlog al 31 marzo 2023 è pari a 22,7 miliardi (23,8 miliardi al 31 dicembre 2022) con 89 navi in portafoglio e il soft backlog a circa 11,3 miliardi (10,5 miliardi al 31 dicembre 2022).

Aumenta il backlog nel business dell’eolico offshore con l’ordine di quattro unità Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) per il nuovo cliente Edda Wind con l’opzione per ulteriori quattro e di una unità Service Operation Vessel (SOV) per CREST Wind.