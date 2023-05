Inwit: conti in crescita ma sotto attese, titolo a -3%

Nel primo trimestre dell’anno Inwit ha registrato ricavi per 233,6 milioni, in crescita del +12,8% rispetto all’anno precedente anche grazie al positivo contributo dell’adeguamento dei canoni all’inflazione.

L’EBITDA è pari a 213,8 milioni, in aumento del +13,6%, con un margine sui ricavi in crescita dal 90,9% al 91,5%. L’EBITDAaL (ebitda – costi di locazione), principale margine operativo della società, si attesta a 165,6 milioni, in crescita del +18,9% su base annua, con una marginalità in aumento dal 67,3% al 70,9%.

L’utile netto del periodo si attesta a 82,9 milioni, in miglioramento del 21,8% rispetto all’anno precedente.

Il recurring free cash flow si incrementa dell’8% a 136,7 milioni, la leva finanziaria migliora da 5,0x a 4,7x.

I ricavi sono risultati in linea con le stime degli analisti, mentre l’utile ha deluso le attese. Mediobanca ha tagliato la raccomandazione sul titolo da Outperform a Neutral, confermando il target price di 13 euro per azione. Le azioni del tower operator arretrano del 3% a Piazza Affari.