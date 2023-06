Finale senza spunti a Piazza Affari (+0,07%)

Chiusura poco mossa per le borse europee, in linea con l’andamento incerto di Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib archivia le contrattazioni sostanzialmente invariato (+0,07%) a 27.055 punti. Denaro in particolare su Stm (+3,2%) e Saipem (+3,55%), mentre perdono terreno Finecobank (-3,1%), che ha diffuso i dati sulla raccolta, e Leonardo (-2,15%).

Il sentiment dei mercati resta cauto, in vista delle riunioni di Fed e Bce della prossima settimana, mentre oggi la banca centrale canadese ha alzato a sorpresa i tassi di 25 punti base al 4,75%.

In giornata, l’Ocse ha lanciato l’allarme sulla crescita globale, destinata ad una debole ripresa per via dell’inflazione persistente e delle politiche monetarie restrittive.

Nel frattempo, i dati macro hanno mostrato un calo delle esportazioni cinesi maggiore del previsto, sollevando ulteriori interrogativi sulla domanda globale.

Rendimenti in rialzo sull’obbligazionario, con lo spread Btp-Bund in aumento di 5 bp a 180 punti base e il decennale italiano di quasi 12 bp al 4,25%. Tra le materie prime, il petrolio (Brent) torna sopra i 77 dollari al barile dopo i dati sulle scorte americane, mentre fra le valute l’euro/dollaro oscilla in area 1,07.