Ferrovie dello Stato italiane: piano strategico da 100 miliardi per il 2025-2029

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha svelato oggi, a Roma, il suo ambizioso Piano Strategico per il periodo 2025-2029, con un investimento complessivo di oltre 100 miliardi di euro. Questo annuncio segna un passo fondamentale per contribuire allo sviluppo economico dell’Italia e rafforzare la posizione del gruppo sul mercato europeo, considerato ormai come il proprio mercato domestico.

Alla presentazione del piano, tenutasi giovedì 12 dicembre, hanno partecipato figure chiave come l’amministratore delegato e direttore generale Stefano Antonio Donnarumma, il presidente di Ferrovie dello Stato Italiane Tommaso Tanzilli, e il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Durante l’evento, Tanzilli ha dichiarato: “Il piano strategico è una dichiarazione di intenti. Guardiamo all’Europa come nostro mercato domestico. I temi chiave sono l’innovazione, la sostenibilità e mettere al centro le persone.”

Il piano non solo mira a superare i livelli di traffico passeggeri pre-pandemia, ma anche a promuovere una trasformazione profonda dell’azienda, allineandosi con le moderne esigenze di mobilità e sostenibilità. Questo sforzo è visto come un’opportunità per ridisegnare il futuro dei trasporti in Italia, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.