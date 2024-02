Ferrari: in aumento retribuzione per il CEO Vigna a 6,69 milioni di euro

Ferrari ha reso noto che per l’anno 2023, il pacchetto retributivo del suo CEO, Benedetto Vigna, ha raggiunto la cifra di 6,69 milioni di euro, segnando un notevole aumento rispetto ai 4,99 milioni di euro dell’anno precedente. La composizione della retribuzione fissa include un salario base di 1,5 milioni di euro, oltre a fringe benefit per un valore di 11.700 euro. Inoltre, la parte variabile della retribuzione è stata determinata in 2,95 milioni di euro, con gli incentivi a lungo termine che ammontano a 1,99 milioni di euro e i benefit pensionistici valutati in 230 mila euro.

Per quanto riguarda il presidente John Elkann, il suo compenso totale per l’anno 2023 è stato definito in 2,39 milioni di euro, evidenziando un incremento rispetto ai 1,98 milioni di euro del 2022. Tale retribuzione si divide in una componente fissa di 514 mila euro, una porzione variabile di 985 mila euro e incentivi a lungo termine pari a 879 mila euro.