BCE: stime inflazione in aumento del 3,3% nei prossimi 12 mesi

Le aspettative mediane dei consumatori europei riguardo l’inflazione nei prossimi 12 mesi hanno registrato un incremento in gennaio, toccando il 3,3% rispetto al 3,2% di dicembre, secondo l’ultima indagine mensile diffusa dalla Banca Centrale Europea (BCE). In contrasto, le aspettative per l’inflazione a tre anni si sono mantenute stabili al 2,5%.

Questo studio, che viene condotto mensilmente dalla BCE, rivela che nonostante l’aumento delle aspettative di inflazione a breve termine, le previsioni a medio termine rimangono ancorate ben al di sotto dei livelli di inflazione percepiti in passato.