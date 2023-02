Ferrari: conti oltre le attese. Equita alza stime e target price

Ieri Ferrari ha presentato i suoi risultati trimestrali e secondo Equita sia il quarto trimestre del 2022 che la guidance 2023 sono superiori alle attese. In particolare tra gli spunti più interessanti dalla call, gli analisti della Sim milanese citano l’EBITDA margin (la guidance 2023 è vicina all’estremo inferiore del target al 2026 (38-40%), ma il management ha sottolineato che il piano prevedeva un balzo nel breve grazie al contributo dei nuovi modelli e una crescita più moderata negli anni successivi), nuovi modelli (nel 2023 ne verranno presentati 4), prezzi (in media nel FY23 rialzo mid-single digit (+200mn), ritenuto sufficiente a compensare l’inflazione sebbene la visibilità non sia elevata) e infine ordini sempre solidi che coprono anche il 2024 (senza dettagli). Da qui gli analisti alzano le stime FY23 all’estremo superiore della guidance e 2024-25 e target a +10% a 213 punti per azione.