Ferrari annuncia un buyback per oltre 21,6 milioni di euro

Ferrari ha comunicato di avere acquistato su Euronext Milan (EXM) e sul New York Stock Exchange (NYSE), dal 13 al 17 maggio 2024, un totale di 56.176 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 385,7446 euro, per un controvalore pari a 21.669.590,11 euro.

Gli acquisti sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 350 milioni di euro, quale quarta tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.

Dall’inizio di questa Quarta Tranche fino al 17 maggio 2024 il corrispettivo totale investito è stato: 208.468.400,36 euro per 593.235 azioni ordinarie acquistate sul EXM, 69.890.582,49 USD per 177.331 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl. Al 17 maggio 2024 Ferrari deteneva 13.964.143 azioni proprie ordinarie pari al 5,43% del capitale sociale. Dall’1 luglio 2022 al 17 maggio 2024 la società ha riacquistato un totale di 3.140.039 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 845.496.809,10 euro.