FedEx riunisce le sue divisioni in un’unica organizzazione

FedEx ha dichiarato che riunirà le sue attività di trasporto merci e le divisioni che offrono altri servizi in un’unica organizzazione, in quanto l’azienda di consegne intensifica gli sforzi per tagliare i costi e aumentare l’efficienza in tutte le sue gonfie operazioni. Le azioni dell’azienda leader nel settore del trasporto merci erano in rialzo del 3,2% prima dell’apertura di Wall Street.Il consiglio di amministrazione di FedEx ha anche approvato un aumento del dividendo annuale sulle sue azioni ordinarie del 10%, o 0,44 dollari per azione, a 5,04 dollari per azione per l’anno fiscale 2024.