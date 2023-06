FedEx 2024: stima utili 2024 sotto le attese

FedEx ha fornito una stima inferiore alle attese per quanto riguarda gli utili 2024, sottolineando un calo della domanda.

Le previsioni indicano profitti per il prossimo anno fiscale compresi tra $16,50 e $18,50 per azione, con una media di 17,5 dollari che si confronta con i 18,31 dollari del consensus di Bloomberg.

Le azioni FedEx registrano un calo del 3,4% nel pre-market di Wall Street.

L’azienda ha cercato di ridurre le spese per far fronte al calo dei volumi nelle consegne di pacchi. A seguito di due anni di forte domanda alimentata dagli acquisti online durante la pandemia, il trend si è invertito, poiché i consumatori hanno spostato le loro spese verso intrattenimento e servizi, riducendo gli acquisti online.

Il piano di FedEx prevede la riduzione permanente dei costi di $1,8 miliardi entro l’anno fiscale 2024. Nel trimestre appena concluso, le vendite dell’unità Express sono diminuite del 13% a $10,4 miliardi, con un calo del 3% del prezzo medio per pacco e del 7% del volume dei pacchi. L’unità Ground, invece, ha registrato vendite per 8,3 miliardi di dollari, in calo del 2,3% rispetto all’anno precedente e leggermente al di sotto delle previsioni degli analisti di $8,4 miliardi. Il prezzo medio per pacco è aumentato del 4,9%, ma il volume è diminuito del 6%.