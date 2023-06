EY- SWG, PNRR: cambia l’aspettativa di dirigenti e manager

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è ormai in fase attuativa, ma secondo un’indagine condotta da EY in collaborazione con SWG, dirigenti e manager di enti pubblici e imprese hanno mostrato una riduzione delle aspettative sull’impatto del PNRR a lungo termine. In particolare, si registra un calo del 8% sulla capacità di rilancio dell’economia e del 13% sulla trasformazione del Paese. Tuttavia, rimane l’ottimismo riguardo a obiettivi più funzionali ma essenziali.

Nonostante il calo generale nelle aspettative, i manager pubblici e privati sono ancora ottimisti sulla possibilità di realizzare obiettivi importanti come l’ammodernamento delle infrastrutture digitali (64% manager pubblici e 57% privati), fisiche (47% privati e 44% pubblici) e la transizione energetica (45% privati e 36% pubblici). Questi dati emergono dalla seconda edizione dell’indagine EY-SWG, presentata durante il digital talk “EY Italy Outlook”.