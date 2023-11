Fed: Waller fiducioso su politica monetaria ben posizionata per ridurre inflazione

“Pur essendo incoraggiato dai primi segnali di moderazione dell’attività economica nel quarto trimestre sulla base dei dati che abbiamo, l’inflazione è ancora troppo elevata ed è troppo presto per dire se il rallentamento a cui stiamo assistendo sarà duraturo. Ma sono sempre più fiducioso che la politica sia attualmente ben posizionata per riportare l’inflazione al 2%”. Lo ha dichiarato il governatore della Fed, Christopher J. Waller, all’American Enterprise Institute di Washington. “Vi è ancora molta incertezza sulle mosse future, di conseguenza non posso affermare con certezza se il Fomc abbia fatto abbastanza per raggiungere la stabilità dei prezzi – ha aggiunto -. La speranza è che i dati che riceveremo nei prossimi due mesi ci possano essere d’aiuto per rispondere a questa domanda”.