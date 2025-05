Tim, ricavi in aumento del del 2,7% nel primo trimestre 2025

Il gruppo Tim ha iniziato il 2025 con risultati finanziari promettenti, registrando un incremento dei ricavi nel primo trimestre del 2,7% rispetto all’anno precedente, per un totale di 3,3 miliardi di euro. Questa crescita è stata sostenuta da un aumento dell’1,6% nel mercato domestico, pari a 2,2 miliardi di euro, e da un significativo incremento del 4,9% in Brasile, dove i ricavi hanno raggiunto 1 miliardo di euro.

Anche l’ebitda ha mostrato un trend positivo, crescendo del 5,7% e raggiungendo 1 miliardo di euro. Nel dettaglio, l’ebitda domestico è aumentato del 4,1%, totalizzando 0,5 miliardi di euro, mentre in Brasile è cresciuto del 6,8%, arrivando a 0,5 miliardi di euro. L’ebitda After Lease ha seguito una traiettoria simile, salendo del 5,4% a 0,8 miliardi di euro, con incrementi del 4% nel mercato domestico e del 6,5% in Brasile.

I ricavi da servizi, un indicatore chiave per il settore delle telecomunicazioni, sono aumentati del 3,3%, attestandosi a 3,1 miliardi di euro. Anche in questo segmento, la crescita è stata distribuita tra il mercato domestico, con un incremento del 2,1% a 2,1 miliardi di euro, e il Brasile, con una crescita del 5,6% a 1 miliardo di euro.