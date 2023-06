Fed, Powell: possibili ulteriori rialzi dei tassi

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che è probabile che si verifichino altri aumenti dei tassi di interesse fino a quando non saranno compiuti ulteriori progressi nella riduzione dell’inflazione.

Parlando una settimana dopo che i funzionari del Federal Open Market Committee hanno deciso, per la prima volta in più di un anno, di non aumentare i tassi, il leader della banca centrale ha indicato che la mossa è probabilmente solo una breve tregua piuttosto che un’indicazione che la Fed ha finito di aumentare i tassi.