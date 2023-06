Airbus occupa più di 7.000 delle 13.000 posizioni previste nel 2023

Airbus ha occupato più della metà dei 13.000 posti di lavoro che prevede di creare nel 2023, mentre i produttori aerospaziali cercano di aumentare il personale per soddisfare l’aumento della domanda.

Le assunzioni hanno messo l’azienda in condizione di coprire le posizioni rimanenti entro l’anno, per sostenere l’aumento della produzione di aerei e altri obiettivi, ha dichiarato Thierry Baril, responsabile delle risorse umane di Airbus, in occasione dell’Airshow di Parigi.